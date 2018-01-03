На Среднем Урале с начала года свыше 250 водителей задержаны за рулем в состоянии опьянения

В Свердловской области с начала этого года сотрудники ДПС задержали свыше 250 водителей в состоянии опьянения, об этом Накануне.RU сообщили в региональной ГИБДД.



Полицейские проводят рейды вечером и ночью. За минувшие сутки автоинспекторами было выявлено 88 фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Всем нарушителям грозит лишение права управления и крупный штраф, а вот 15 из них грозит уже уголовная ответственность, так как в состоянии опьянения за рулем они задержаны уже повторно.

"К сожалению, по вине нетрезвого водителя в Свердловской области уже погиб человек. 1 января в поселке Бисерть нетрезвый водитель, управляя "ВАЗом", не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, который шел по встречной полосе. В результате аварии 59-летний пешеход погиб.