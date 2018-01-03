В Подмосковье в частном зверинце пантера насмерть загрызла жителя Украины

Накануне в Истре в частном зверинце пантера насмерть закусала смотрителя.

Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина - житель Украины, который кормил животных, вошел в клетку и пытался передать пантере пищу.

"Предварительно установлено, что мужчина хотел покормить животных, при попытке войти в вольер, пантера набросилась на него и покусала. Мужчина скончался от травм", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Московской области.

Известно, что животное сбежало, однако вскоре пантеру удалось поймать.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.