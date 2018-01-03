Мария Захарова прокомментировала заявление США о созыве в ближайшие дни спецзаседаний по Ирану

в этот день
04.01.18
00:37
В Екб.02:37
В страшном ДТП в ХМАО погибли 10 человек, в том числе четверо детей
Законы-2018: детям – пособия, бизнесу – налоги
Киногид: каких премьер ждать в 2018-м и что смотреть уже в праздники
Главное
В Сирии разбился российский вертолет, пилоты погибли

Тема дня
"Взрослые дяди играют в игрушки" Инсайдеры с телеграм-каналов стали самым заметным новшеством в политике в 2017 году. Западная пресса пишет, что в 2017 году "телеграмеры" были чуть ли не главным фактором влияния на политику в России. Либеральная пресса считает, что благодаря ним она стала прозрачнее. Эксперты Накануне.RU, однако, скептически оценивают роль анонимов в уходящем году и прогнозируют, что число их будет расти, а качество падать.
02.01.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 38


Киногид: каких премьер ждать в 2018-м и что смотреть уже в праздники Ушедший киногод в России прошел с огоньком, если вспомнить самый обсуждаемый фильм "Матильда". Но, по данным ВЦИОМ, который интересовался вопросом о том, какой отечественный фильм россияне считают лучшим в 2017 году, пальму первенства взял не он, ее разделили сразу три картины: "Салют-7", "Последний богатырь" и "Легенда о Коловрате". Гильдия критиков фильмом года назвала "Аритмию". Каких событий ждут в 2018 году в российской и зарубежной киноиндустрии и на что стоит пойти уже в новогодние каникулы?
31.12.2017
культура ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
После "Новогоднего огонька" Аллу Пугачеву обвинили в плагиате
Крупнейший обмен пленными в Донбассе завершен. Украина обманула
Путина просят остановить принятие закона о биометрической регистрации населения
Деканы Тимирязевки поддержали администрацию вуза
Студентов Тимирязевской академии допросили после пикетов в защиту увольняемых преподавателей
Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков в Нальчике подозревают в получении взятки
С глаз долой. Минфин спрятал информацию о зарплатах министров
Грудинин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборы президента в 2018 году
Голосование
Что Вы считаете главным событием 2017 года?

Выдвижение Путина на выборы президента

Олимпийский скандал

Дело Улюкаева

Рост биткоина

Успехи РФ в Сирии

Выдвижение Грудинина в президенты

Банковский кризис/отзыв лицензий

Подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Референдум о независимости Каталонии

Вступление в должность Трампа, санкции против РФ

Год экологии в России


Результаты 2501

Мария Захарова прокомментировала заявление США о созыве в ближайшие дни спецзаседаний по Ирану
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

официальный представитель МИД России Мария Захарова (2017) | Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о желании Запада созвать спецзаседания Совбеза и Совета по правам человека ООН в связи с протестами в Иране, об этом пишет Газета.ru.
Читайте также:

Захарова считает, что США тут есть что рассказать остальному миру.

"Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как "зачищался" Фергюсон", - написала Мария Захарова в Facebook.

Ранее секретарь высшего совета национальной безопасности Иранской республики Али Шамхани заявил, что протестные акции, которые начались 28 декабря, являются частью "опосредованной войны" со страной, которую ведут некоторые государства.

Шамхани также выразил уверенность, что демонстрации "закончатся через несколько дней".

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, протесты в крупных иранских городах начались на фоне сложной экономической ситуации в стране. Президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне.

Ранее администрация президента США официально поддержала иранских протестующих. На ситуацию уже отреагировали в российском МИД. Там заявили о недопустимости вмешательства в происходящее в Иране. После этого президент США Дональд Трамп, комментируя протесты в Иране, заявил, что настало время для изменений в этом ближневосточном государстве.

Другие новости по темам: Мария Захарова, Иран, Никки Хейли, заявление, заседание, ООН
03.01.2018 14:09 Мск | Москва | Михаил Белокрылов
16:09 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Мария Захарова прокомментировала заявление США о созыве в ближайшие дни спецзаседаний по Ирану
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+