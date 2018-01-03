Мария Захарова прокомментировала заявление США о созыве в ближайшие дни спецзаседаний по Ирану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о желании Запада созвать спецзаседания Совбеза и Совета по правам человека ООН в связи с протестами в Иране, об этом пишет Газета.ru.

Захарова считает, что США тут есть что рассказать остальному миру.

"Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как "зачищался" Фергюсон", - написала Мария Захарова в Facebook.

Ранее секретарь высшего совета национальной безопасности Иранской республики Али Шамхани заявил, что протестные акции, которые начались 28 декабря, являются частью "опосредованной войны" со страной, которую ведут некоторые государства.

Шамхани также выразил уверенность, что демонстрации "закончатся через несколько дней".

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, протесты в крупных иранских городах начались на фоне сложной экономической ситуации в стране. Президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне.

Ранее администрация президента США официально поддержала иранских протестующих. На ситуацию уже отреагировали в российском МИД. Там заявили о недопустимости вмешательства в происходящее в Иране. После этого президент США Дональд Трамп, комментируя протесты в Иране, заявил, что настало время для изменений в этом ближневосточном государстве.