Снова перенос. Меру пресечения Михаилу Саакашвили продолжат избирать 11 января

Рассмотрение апелляционной жалобы Генеральной прокуратуры Украины с требованием избрать меру пресечения в виде домашнего ареста Михаилу Саакашвили вновь перенесено - на этот раз на 11 января, об этом пишет ТАСС.

На заседании должны присутствовать 11 человек - они будут давать пояснения по делу. В их числе готовится посетить суд и Юлия Тимошенко.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Михаила Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря за попытку совершения госпереворота на Украине, однако 11 декабря Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство обвинения - Саакашвили отпустили из зала суда. Там же он заявил о том, что этот суд хотят распустить, а судью Ларису Цокол, вынесшую оправдательный приговор - снять с должности. После чего Генпрокуратура Украины подала апелляцию, заседание суда должно было состояться 22 декабря, но его перенесли на 3 января.