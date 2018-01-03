В Зауралье в селе заживо сгорели трое пьяных мужчин

Накануне вечером в сгоревшей квартире в одном из домов в селе Октябрьское Петуховского района Зауралья пожарные обнаружили тела троих мужчин.

Следов насилия на телах не обнаружено, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам очевидцев трагедии, мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курили не выходя из квартиры.

"По предварительной версии, одна из наиболее вероятных причин произошедшего возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении", - добавили в СК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 1 января от острого отравления угарным газом в результате неисправной работы оборудования газового отопления в селе Петропавловское Катайского района Зауралья погибли пять человек, в том числе ребенок.