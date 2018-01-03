В Сирии 31 декабря разбился российский вертолет, пилоты погибли

В Сирии 31 декабря разбился российский вертолет Ми-24, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Сообщается, что оба пилота погибли.

Причиной крушения вертолета российские военные называют техническую неисправность, однако от конкретики пока воздерживаются.

Известно, что Ми-24 летел на аэродром Хама в Сирии - жесткая посадка произошла в 15 км от воздушной гавани. На борту также находился техник, его удалось спасти, однако мужчина получил телесные повреждения.