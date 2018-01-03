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"Взрослые дяди играют в игрушки" Инсайдеры с телеграм-каналов стали самым заметным новшеством в политике в 2017 году. Западная пресса пишет, что в 2017 году "телеграмеры" были чуть ли не главным фактором влияния на политику в России. Либеральная пресса считает, что благодаря ним она стала прозрачнее. Эксперты Накануне.RU, однако, скептически оценивают роль анонимов в уходящем году и прогнозируют, что число их будет расти, а качество падать.
02.01.2018
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 38


Киногид: каких премьер ждать в 2018-м и что смотреть уже в праздники Ушедший киногод в России прошел с огоньком, если вспомнить самый обсуждаемый фильм "Матильда". Но, по данным ВЦИОМ, который интересовался вопросом о том, какой отечественный фильм россияне считают лучшим в 2017 году, пальму первенства взял не он, ее разделили сразу три картины: "Салют-7", "Последний богатырь" и "Легенда о Коловрате". Гильдия критиков фильмом года назвала "Аритмию". Каких событий ждут в 2018 году в российской и зарубежной киноиндустрии и на что стоит пойти уже в новогодние каникулы?
31.12.2017
культура ;
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Новости
03.01.2018 12:47 Мск (14:47 Екб)
происшествия | В России | За рубежом
В Сирии 31 декабря разбился российский вертолет, пилоты погибли
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ми-24 (2011) | Фото: mil.ru

В Сирии 31 декабря разбился российский вертолет Ми-24, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны РФ.
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Сообщается, что оба пилота погибли.

Причиной крушения вертолета российские военные называют техническую неисправность, однако от конкретики пока воздерживаются.

Известно, что Ми-24 летел на аэродром Хама в Сирии - жесткая посадка произошла в 15 км от воздушной гавани. На борту также находился техник, его удалось спасти, однако мужчина получил телесные повреждения.

Другие новости по темам: Ми-24, вертолет, Хама, Сирия, падение, крушение, летчики, гибель
03.01.2018 12:47 Мск | Михаил Белокрылов
14:47 Екб


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В Сирии 31 декабря разбился российский вертолет, пилоты погибли
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