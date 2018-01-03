В Сирии 31 декабря разбился российский вертолет, пилоты погибли

В Сирии 31 декабря разбился российский вертолет Ми-24, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны РФ.
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Сообщается, что оба пилота погибли.
Причиной крушения вертолета российские военные называют техническую неисправность, однако от конкретики пока воздерживаются.
Известно, что Ми-24 летел на аэродром Хама в Сирии - жесткая посадка произошла в 15 км от воздушной гавани. На борту также находился техник, его удалось спасти, однако мужчина получил телесные повреждения.