Обнаженный шпагат. Волочкова вновь поразила своих подписчиков фотографией в бане

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь поразила своих поклонников фотографией в полуобнаженном виде - изображение появилась в Инстаграме звезды шоу-бизнеса 1 января, об этом пишет Life.ru.

Снимок сделан в бане - на нем изображена Волочкова, которая прикрывает свои интимные части тела вениками сидя на шпагате.

В комментариях к фотографии подписчики обвинили балерину в проявлении излишней пошлости.

Как ранее сообщало Накануне.RU, подобные снимки Волочкова уже выставляла осенью прошлого года - традиционно балерина как и в этот раз выполнила свое коронное упражнение, присутствующее на многих ее фото - шпагат. В качестве места для выполнения упражнения она выбрала деревянную бочку, себя прикрыла вениками.