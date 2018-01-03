В Северной Осетии почти 200 человек стоят в очереди на проезд по Военно-Грузинской дороге

03.01.2018 12:00 Мск | Михаил Белокрылов

14:00 Екб





Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter

Добавить комментарий:

В Северной Осетии почти 200 человек стоят в очереди на проезд по Военно-Грузинской дороге