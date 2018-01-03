В Северной Осетии почти 200 человек стоят в очереди на проезд по Военно-Грузинской дороге

Почти 200 человек ждут на территории Северной Осетии в очереди на проезд по Военно-Грузинской дороге, движение по ней закрыто еще с 1 января из-за снегопада, об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС России по республике.
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Дорога на территории Грузии для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 1 января остается закрытой, наблюдается скопление автотранспорта в количестве 124 единиц техники, из них 65 - большегрузного автотранспорта. Всего в очереди 189 человек.
На месте организовали мобильный пункт обогрева.