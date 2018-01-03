КНДР возобновила спецлинию связи с Южной Кореей в приграничном пункте Пханмунджом

КНДР уже связалась с Южной Кореей по спецлинии связи, об этом пишет ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, северокорейская сторона объявила о том, что в 09.30 3 января восстановит так называемую "горячую линию" специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

1 января в своем обращении к нации Ким Чен Ын заявил, что спортсмены из КНДР хотят принять участие в Олимпийских Играх в Пхенчхане.