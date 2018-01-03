НАТО не хочет новой холодной войны и выступает за политический диалог с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе не хотят новой холодной войны с Россией и выступают только лишь в пользу политического диалога, об этом пишут "Известия".

Столтенберг отметил, что важно учитывать тот факт, что НАТО имеет дело с более самоуверенной чем раньше Россией.

"В то же время мы не хотим повторения холодной войны и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил, что необходимо увеличить количество контактов между военным союзом и Россией.