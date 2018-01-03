На дорогах Тюменской области за сутки в трех ДТП пострадали 8 человек, среди них трое детей

За минувшие сутки в трех автомобильных авариях на территории Тюменской области пострадали 8 человек, среди них трое детей, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

В восьмом часу вечера 2 января на 31 км федеральной трассы "Тюмень - Ханты-Мансийск" столкнулись "Хонда" и цистерна "Вольво". Как сообщили в полиции, 53-летняя водитель иномарки, делая разворот, не пропустила фуру. В этом ДТП пострадали четверо - сама водитель, ее пассажирка - 29-летняя женщина и двое детей 12 и 4 лет.

"Мальчики получили травмы головы и другие повреждения, 4-летний ребенок госпитализирован. У их 29-летней мамы тяжелые повреждения: переломы основания черепа, позвоночника, ребер, 53-летняя водитель иномарки получила сотрясение головного мозга и ушибы", - отметили в ГИБДД.

Также вечером 2 января у дома №114 на Щербакова в Тюмени столкнулись автобус "МАЗ" и "Дэу Нексия". Известно, что виновником аварии является водитель автобуса, который не пропустил иномарку.

"В ДТП травмированы водитель и трое пассажиров легкового автомобиля - 15-летний подросток получил перелом носа и сотрясение мозга, у 44-летней пассажирки травмы головы и рваная рана, 45-летний водитель получил ушибы и рану лица", - добавили в полиции.