Ким Чен Ын приказал открыть "горячую линию" между КНДР и Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ начать переговоры с руководством Южной Кореей через "горячую линию" посредством спецсвязи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство Reuters.

Данная специальная линия связи, возможно, будет открыта 3 января с 09.30 по московскому времени.

Выступая перед нацией 1 января, Ким Чен Ын отметил, что нужно начать переговоры по вопросу участия сборной Северной Кореи в предстоящих зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане - в Южной Корее такое заявление восприняли положительно.