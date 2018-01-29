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Новости
29.01.2018 21:27 Мск (23:27 Екб)
происшествия | Центральный ФО
Под суд пойдут участники массовых беспорядков на Хованском кладбище Москвы
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: faxnews.ru

Главным следственным управлением ГСУ Следственного комитета России (СКР) России по городу Москве завершено расследование уголовного дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище столицы. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, в ходе инцидента, проявившемся, в частности, в перестрелке у центрального входа на кладбище погибли три человека, ещё более 30-ти получили телесные повреждения различной степени тяжести. Было установлено, что двое из 17-ти фигурантов дела, в том числе начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ города Москвы "Ритуал", организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан с территории кладбища.

В ходе расследования один из участников инцидента Сергей Ульихин признал вину в полном объёме и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений. Другой фигурант дела Владимир Колесников признал вину частично.

В зависимости от роли каждого из 17-ти фигурантов, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ, ч. 2 ст. 212 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (организация массовых беспорядков, участие в массовых беспорядках, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении остальных участников массовых беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство.

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29.01.2018 21:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
23:27 Екб


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Под суд пойдут участники массовых беспорядков на Хованском кладбище Москвы
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