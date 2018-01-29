В Москве ведётся проверка по факту изнасилования девочки-подростка

Ведутся следственные действия по факту изнасиловании в Москве 13-летней девочки. Об этом Накануне.RU сообщили в столичном ГСУ Следственного комитета России (СКР).

Информация о случившемся появилась 27 января в ряде СМИ. Происходящее на так называемой "вписке" было снято на видео, а затем опубликовано в соцсетях. Мать девочки обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).