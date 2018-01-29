В нижнетагильской женской колонии прошли Рождественские чтения

Вчера, 28 января, в нижнетагильской женской исправительной колонии (ИК) №6 состоялись Рождественские чтения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Мероприятие состоялось по инициативе представителей Русской православной церкви.

Отмечается, что в России эти чтения проходят уже в 26-й раз, а в ИК-6 — в четвёртый.

Один из организаторов мероприятия, педагог воскресной школы Светлана Юсупова охарактеризовала это событие как "неординарное".

"Мы единственные в Свердловской области проводим подобное мероприятие для осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы, — сказала она. — Именно в эти дни проходят Рождественские чтения в Москве, а мы хотим вместе с Церковью жить насыщенно и интересно, делиться своими мыслями и духовным опытом со всеми окружающими".

В программе мероприятия были доклады учеников воскресной школы и притчи, а также сценки, обличающие человеческие недуги и позволяющие погрузиться в историю РПЦ.

Присутствовавшие на чтениях священники Евгений Самойлов и Алексей Исмагилов пожелали всем найти в себе точку опоры в поиске истины.