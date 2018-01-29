Украинский депутат: В Днепре радикалы сорвали памятное мероприятие

Радикалы в Днепре сорвали проведение памятного мероприятия в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом Накануне.RU сообщил депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Боевики в балаклавах и масках ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, организованный моим фондом и депутатами от "Оппозиционного Блока" в Днепропетровском горсовете", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам парламентария, все гости мероприятия старше 80-ти лет.

"Многие из них перенесли в жизни инсульты и инфаркты, — подчеркнул Вилкул. — Заблокированными в здании оказались также дети из творческого коллектива, подготовившие для стариков концертную программу".

Он также подчеркнул, что в ответ на унижения ветеранов власть "не просто бездействует", но и "полностью поощряет подобные действия радикалов".

По мнению депутата, предстоящие выборы "обязательно" сменят власть в стране.

"Все, кто сегодня воюет с пенсионерами и детьми, будут отвечать за свои действия по закону. И пускай не прячут свои лица за балаклавами", — заключил Вилкул.