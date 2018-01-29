В Москву с официальным визитом прибыл премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково, передает ТАСС.

Гостя встречала рота почетного караула кремлевского Преображенского полка. Оркестр исполнил гимны Бельгии и России.

Завтра, 30 января, пройдут переговоры Мишеля с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которых стороны обсудят актуальные вопросы российско-бельгийского взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.