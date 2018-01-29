Путин и Нетаньяху посмотрели фрагмент фильма "Собибор"

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посмотрели фрагмент исторического фильма "Собибор".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, встреча государственных лидеров, о которой они договорились во время телефонного разговора 1 января, состоялась сегодня, 29 января. Путин и Нетаньяху обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также региональные проблемы, в том числе сирийское урегулирование.

По информации "РИА Новости", демонстрация отрывков из "Собибора" состоялась в рамках памятных мероприятий, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Кинокартина Константина Хабенского повествует о подвиге советского офицера Александра Печерского и восстании в лагере "Собибор".

Сразу после коротких переговоров в Еврейском музее и центре толерантности Путин и Нетаньяху приняли участие в памятных мероприятиях.

"В этом году исполняется 75 лет с момента восстания в концлагере "Собибор", вошедшего в историю как самое масштабное сопротивление узников. Поражает мужество и сила людей, которые практически с голыми руками шли на врага, несгибаемая воля руководителя восстания советского лейтенанта Александра Печерского. Это не может не восхищать и удивлять", — отметил российский лидер, выступая перед ветеранами и общественными деятелями.