МОК зарегистрировал 169 спортсменов для участия в Олимпийских Играх в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) официально зарегистрировал 169 спортсменов и 189 официальных лиц в составе делегации российских олимпийских спортсменов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

"По итогам официальной регистрации спортсменов и официальных лиц для участия в Олимпийских играх, в составе делегации команды "Олимпийские спортсмены из России" в Пхенчхан отправятся 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров", - говорится в сообщении

Уточняется, что предусмотрена отдельная квота для аккредитованных гостей Национального олимпийского комитета.

Перечень спортсменов, приглашенных к участию в Олимпиаде-2018

Биатлон: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

Бобслей и скелетон: Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Владислав Марченков, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Никита Трегубов, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева.

Горнолыжный спорт: Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко.

Керлинг: Александр Крушельницкий, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Виктория Моисеева, Юлия Портунова.

Конькобежный спорт: Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф.

Лыжное двоеборье: Эрнест Яхин.

Лыжные гонки: Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.

Прыжки на лыжах с трамплина: Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.

Санный спорт: Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Екатерина Батурина.

Сноуборд: Никита Автанеев, Виктор Вайлд, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Дмитрий Сарсембаев, Андрей Соболев, Владислав Хадарин, Милена Быкова, Мария Васильцова, Алена Заварзина, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Софья Федорова.

Фигурное катание на коньках: Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Алексей Рогонов, Дмитрий Соловьев, Александр Энберт, Кристина Астахова, Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Алина Загитова, Тиффани Загорски, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Евгения Тарасова.

Фристайл: Илья Буров, Максим Буров, Семен Денщиков, Егор Коротков, Павел Кротов, Станислав Никитин, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Александр Смышляев, Павел Чупа, Алина Гриднева, Валерия Демидова, Виктория Завадовская, Любовь Никитина, Александра Орлова, Марика Пертахия, Лана Прусакова, Регина Рахимова, Кристина Спиридонова, Екатерина Столярова, Анастасия Таталина, Анастасия Чирцова.

Хоккей: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Хоккей (Женщины): Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Валерия Тараканова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева.

Шорт-трек: Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.