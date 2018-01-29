Госсовет экономического развития пройдёт на "Ростсельмаше"

Госсовет экономического развития субъектов РФ пройдёт на базе "Ростсельмаша", сообщил источник, имеющий отношение к подготовке мероприятия.
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Напомним, о возможности проведения заседания на территории завода ранее сообщал глава Совета Торгово-промышленной палаты РФ по конкурентоспособности экономики и промышленному развитию, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.
"Заседание президиума Госсовета состоится на территории "Ростсельмаша" 1 февраля 2018 года", — сообщил собеседник Накануне.RU.