Путин и Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили на встрече в Москве вопросы двустороннего взаимодействия, а также региональные проблемы, в том числе сирийское урегулирование. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает МИА "Россия сегодня".

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"Обсуждались двусторонние отношения и региональные проблемы, включая сирийское урегулирование", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, по его словам, обсуждался и конгресс национального диалога Сирии в Сочи.

Как сообщало Накануне.RU, лидеры стран договорились о встрече во время телефонного разговора, который состоялся 1 января текущего года.