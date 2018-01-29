Рабочие, нашедшие огромный изумруд, получили премию - 250 тысяч

Сотрудники ОП "Малышева", обнаружившие полуторакилограммовый изумруд, получили премию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, самоцвет торчал из стены очистного забоя.

Кристалл был обнаружен в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир очистного забоя и заместитель главного геолога. "Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, тем самым сохранив его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме наших сотрудников. Поощрительную премию в размере 250 тысяч рублей они уже получили", - отметил директор предприятия Евгений Василевский.

Общая масса изумруда-великана составила более полутора килограмм. Длина изумруда составляет 14 см, ширина – 7 см. Камень уже прошел оценку сотрудников Гохрана РФ.

Самый большой кристалл, найденный до этого на малышевском месторождении, получил название "Президент" и весил 1200 граммов. Камень, оцененный специалистами Уральской горной академии в 1,2 миллиона долларов, хранится сегодня в коллекции Гохрана РФ. Найденному изумруду название пока не выбрали.