Рождаемость в России по итогам года упала до 10-летнего минимума

Рождаемость в России в 2017 году снизилась на 10,7% и оказалась минимальной за последние 10 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Всего в России в прошлом году родилось 1,69 млн человек, что на 203 тыс. меньше, чем в 2016 году. Это минимум с 2008 года, когда родилось 1,71 млн.

Рождаемость снизилась во всех без исключения регионах России. Суммарный коэффициент рождаемости по итогам года снизится с 1,76 детей на женщину приблизительно до 1,60. Он станет наименьшим с 2012 года.

При этом смертность в 2017 году снизилась на 3,4% – до 1,82 млн человек, опустившись до 20-летнего минимума. Однако это существенно больше даже уровня 1990 года, когда умерло 1,66 млн. И хотя относительная смертность по возрастам сегодня меньше, а ожидаемая продолжительность жизни при рождении выше, население за 27 лет сильно постарело, что обусловливает более высокую общую смертность.

Также в прошлом году было зарегистрировано на 6,5% больше браков и на 0,5% больше разводов, чем годом ранее. На 1000 браков пришлось 583 развода.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, новая волна негативных тенденций в демографии России стала проявляться еще в 2016 году. Падение рождаемости в июне признал российский президент Владимир Путин.