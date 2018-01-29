На Южном Урале гособвинение запросило 22 года строгого режима для обвиняемого в надругательстве и убийстве подростка

В Челябинской области государственный обвинитель просит признать жителя Карабаша виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырнадцатилетнего подростка и его убийстве, и назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице в Карабаше встретил ранее незнакомого четырнадцатилетнего подростка, имевшего психическое заболевание – легкую умственную отсталость, в силу которой не мог понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказывать сопротивление.

Он обманом завел мальчика в свой дом, где "надругался" над ним, а затем нанес ему несколько ударов по голове. От травм подросток скончался на места. Затем, как считает следствие, обвиняемый отнес труп в соседний заброшенный дом, где обложил рубероидом и поджег его.

Гособвинение просит для обвиняемого 22 года в колонии строгого режима, а также взыскать в счет компенсации морального вреда по 1 млн рублей в пользу потерпевших родителей погибшего подростка.

Приговор огласят 2 февраля.