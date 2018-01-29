В Курганской области за два дня полицейские поймали более 60 пьяных водителей

В Курганской области инспекторы ДПС за два дня задержали более 60 пьяных водителей.

Рейд проходил с 26 по 28 января, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

К участию в тотальной проверке водителей за 3 дня было привлечено более 500 сотрудников полиции.

"Из 62 задержанных семеро сели за руль в состоянии опьянения повторно. Также полицейские пресекли 44 факта управления транспортными средствами гражданами, не имеющими водительских прав. За грубые нарушения ПДД 35 единиц транспорта поставлены на специализированные стоянки", - добавили в полиции.

В январе этого года с участием пьяных за рулем в Зауралье зарегистрировано 7 аварий, в которых 12 человек получили травмы.