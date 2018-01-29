Деятельность АО "Транснефть – Сибирь" в Уральском федеральном округе отмечена по итогам 2017 года

АО "Транснефть – Сибирь" по итогам своей производственной и социальной деятельности признано лауреатом межрегиональной премии "Итоги года Урала и Сибири". Акционерное общество стало победителем в номинации "За вклад в развитие регионов Уральского федерального округа".

В составе жюри выступили ведущие эксперты России в сфере экономики, политики, науки, государственного управления и общественных знаний. Высокой оценки акционерное общество удостоилось за весомый вклад в развитие территории Уральского федерального округа в области экономики и социальной сферы в 2017 году. Премия "Итоги года" является одной из наиболее престижных наград для деловых кругов федерального округа. Торжественная церемония вручения премии состоялась в мраморном зале Дворца культуры "Нефтяник" г. Тюмени. Диплом и памятный знак лауреата премии "Итоги года Урала и Сибири" заместителю генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергею Сметанюку вручил полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Игорь Холманских.

Помимо этого, Игорь Холманских передал в адрес предприятия благодарственное письмо, в котором он поблагодарил коллектив АО "Транснефть – Сибирь" за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, разработку и внедрение современных технологий в производство, промышленное и социальное развитие регионов Уральского федерального округа.