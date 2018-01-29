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Дешево и трудно. Полигоны помогут создать отечественную технологию добычи "сланцев"
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Газпром нефть, разработка Баженовской свиты (2017) | Фото: gazprom-neft.ru

Для апробации технологий добычи трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) Минприроды предложило создать полигоны на месторождениях. Ведомство готовит соответствующие поправки в закон о недрах. Предполагается, что тестовые полигоны компании смогут получить по заявкам либо распределяться по конкурсу, исходя из наличия компетенций у участников. Доступ к иностранному оборудованию для "трудной" нефти российские компании потеряли еще в 2014 г., с введением первого пакета санкций. Однако наступивший одновременно с этим обвал цен на нефть не позволил нефтяникам добиться значимых успехов создании собственных разработок для сланцев. Относительно высокая стоимость барреля и господдержка, существенно снижающая себестоимость, могут позволить компаниям добиться успехов и переломить тенденцию падения добычи в стране, считают эксперты Накануне.RU.
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Полигоны - не новая идея, первые такие участки уже работают в ряде регионов. Сейчас Минприроды вышло на финальную стадию разработки поправок в федеральный закон "О недрах", закон может заработать с 2019 г.

ТРИЗы - одно из двух главных направлений для увеличения добычи, констатирует ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Второе - работа на шельфе, и неслучайно, что обе отрасли оказались в санкционном списке США.

"В большей степени разработка затормозилась из-за падения цен на нефть. Вкладываться в технологии было нерентабельно, компании перешли к стратегии выживания, а не роста добычи. Сейчас нефть подорожала и добытчики возвращаются к идее вовлечения в оборот сложных месторождений, прежде всего Баженовской свиты. Её плюс в том, что на месте уже есть вся инфраструктура, дело за технологией. С этим и пытается помочь государство", - рассказал Накануне.RU аналитик.

Газпром нефть, разработка Баженовской свиты(2017)|Фото: gazprom-neft.ru

Юшков отмечает, что компании сделали основные инвестиции в период высоких цен, но крупных решений в последние годы не было. Исследовательскую работу продолжала "Газпром нефть", дочерняя компания ЛУКОЙЛа "Ритэк", "Сургутнефтегаз".

Существенные запасы "сланцевой нефти" в России признала даже геологическая служба США, она поставила Россию на первое место по их количеству. Апробация технологий является важным шагом в разработке таких участков, так как она поможет добиться более низкой себестоимости добычи, считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

"Даже при текущих ценах на энергоносители компаниям, учитывая налоговые вычеты, невыгодно будет разрабатывать ТРИЗы без наличия дешевой технологии. Главная задача таких полигонов, на мой взгляд, снизить себестоимость. Пока же компании продолжать опираться на традиционные месторождения и российские технологии сланцевой добычи не развиваются", - считает аналитик.

Наиболее перспективными с точки зрения добычи ТРИЗов эксперты считают участки в Западной Сибири. На территориях уже действуют значительные льготы, предоставление пилотных участков сделало бы инвестиции компаний окупаемыми. После запуска полигонов, пакет мер господдержки будет максимальным, считает Юшков.

Баженовская свита(2017)|Фото: geoenergetics.ru

"Сложно придумать новые налоговые стимулы, для ТРИЗов и выработанных месторождений уже действует особый режим. Госкомпанию для разработки Баженовской свиты никто создавать не будет, ей и так занимается государственная "Газпром нефть" и в перспективе "Роснефть". Вопрос стоит не в том, чтобы заставить нефтяников уже завтра зайти на бажен - все понимают, что это приоритет. Дело в техническом прогрессе. Нужны решения, применимые к российской геологии. И сейчас создаются все условия для их появления", - уверен эксперт ФНЭБ.

Другие новости по темам: трудноизвлекаемые запасы, нефть, ТРИЗы, сланцевая нефть, полигоны - месторождения
29.01.2018 16:09 Мск | Москва | Алена Ласкутова
18:09 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.01.2018 09:50 Мск
Минприроды предоставит льготы для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти








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Дешево и трудно. Полигоны помогут создать отечественную технологию добычи "сланцев"
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