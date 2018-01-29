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Пермского депутата судят за вырубку 30 елей и лип
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Топор, замахнулся (2017) | Фото: picsnews.net

Депутат парламента Октябрьского городского поселения обвиняется в незаконной вырубке деревьев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.
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По данным следствия, преступление совершено в феврале-марте 2016 г. Бизнесмен приказал своим подчиненным вырубить 30 елей и лип. Сумма ущерба – 214 тыс. руб.

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд. Арестованы несколько участков и недвижимость политика-предпринимателя.

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29.01.2018 16:08 Мск | Михаил Лукашкин
18:08 Екб


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Пермского депутата судят за вырубку 30 елей и лип
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