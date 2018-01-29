Паралимпийский комитет России собирается на расширенное заседание после решения о "нейтральном" допуске спортсменов

В ближайший четверг, 1 февраля, в Москве состоится расширенное заседание исполкома Паралимпийского комитета России.

Как сообщили Накануне.RU в ПКР, участие в нем примут ведущие спортсмены и тренеры сборных команд страны по зимним видам спорта. По итогам заседания будет обсуждаться участие российских спортсменов в Паралимпиаде-2018 на условиях, предложенных Международным паралимпийским комитетом.

Напомним, сегодня стало известно, что спортсмены из России допущены до участия в зимних Паралимпийских играх-2018, но при этом они будут выступать в пяти видах спорта в статусе "Нейтральный паралимпийский атлет". В МПК рассчитывают, что квалификационные критерии и условия для участия в Паралимпийских играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, выполнят около 30-35 российских спортсменов.