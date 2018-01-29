Вступил в силу приговор кунгуряку, получившему 6,5 лет за кражу из банкоматов 42 миллионов

Пермский краевой суд оставил в силе приговор коллег из Кунгура, которые отправили в колонию местного жителя за кражу из банкоматов 42 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Кунгуряк получил шесть с половиной лет колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. руб. С него в пользу четырех банков взыскано более 40 млн руб.

Напомним, он входил в банду, которая состояла из четырех человек. Они с лета 2012 по июль 2016 г. в трех соседних регионах – Пермском крае, Свердловской и Челябинсколй областях – взламывали банкоматы и воровали из них деньги. Всего из 30 хранилищ они вынесли 42 млн руб. Он заключил досудебное соглашение и его дело рассмотрели отдельно. Расследование вели сотрудники Главного следственного управления краевой полиции.