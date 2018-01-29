В Екатеринбурге вынесен приговор одному из участников массовых беспорядков на Депутатской

в этот день
30.01.18
03:00
В Екб.05:00
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
С уральской "Корпорации развития" требуют миллионы за столичное соседство с МИДом
Недовольные сносом екатеринбургской телебашни собрали подписи Путину. ФОТО
Главное
Рождаемость в России по итогам года упала до 10-летнего минимума

Тема дня
"Кремлевский доклад" не даст олигархам усидеть на двух стульях 29 января США будут готовы представить так называемый "кремлевский доклад" – список приближенных к руководству РФ олигархов и функционеров. Документ станет своеобразным сигналом, что с этими людьми вести дела нежелательно: в будущем против них могут объявить санкции. По слухам, туда войдут более 50 человек, с членами семей – порядка 300. Приближенная к президенту РФ элита уже не сможет усидеть на двух стульях, выбирать придется аккурат перед выборами главы государства.
29.01.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кто стоял за убийством Володарского? Сегодня продолжается процесс массовых переименований улиц и площадей – снимают старые названия и таким образом забывают людей, в честь которых были даны имена. Стирают память о прошлом под предлогом того, что большевики были "убийцами и террористами". По незнанию ли или решившись на сделку с совестью, к таким "террористам" отнесли и В. Володарского, который не только не числился в убийцах, но и сам пострадал от террора. Об этом – в исследовании историка, писателя Ильи Ратьковского.
29.01.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Найдены моряки с пропавшего в Японском море судна "Восток", - очевидцы
Порошенко предложил создать коалицию против России
Правозащитница Евгения Чудновец предположила, что организовать видеосъемку, за которую она сидела в тюрьме, мог сын катайского бизнесмена
Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"
Павел Грудинин предложил создать национальное бюро по борьбе с коррупцией
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Путин представил кандидатуру на должность председателя Конституционного суда
В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 1038

В Екатеринбурге вынесен приговор одному из участников массовых беспорядков на Депутатской
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Депутатская стрельба Екатеринбург (2016) | Фото: СК РФ по Свердловской области

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя города Руслана Оглы - 5,4 года колонии строгого режима. Мужчина признан виновным по двум статьям "склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия" и "участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Государственный обвинитель представил доказательства того, что 2 сентября 2016 года на территории участка в дачном некоммерческом партнерстве между Олегом Шишовым и Дмитрием Пестриковым произошел словесный конфликт, в ходе которого Шишов публично, в присутствии сожительницы Пестрикова и ее родственников оскорбил последнего. После чего Пестриков в этот же день сообщил Руслану Оглы о конфликте, предложив принять участие в массовых беспорядках и вовлечь других лиц.

"Руслан Оглы 3 сентября 2016 года договорился со своим знакомым, обладающим авторитетом среди лиц, занимающихся боевыми единоборствами, и склонил его и его знакомых к участию в массовых беспорядках. В результате огнестрельные ранения получили 13 участников группы Пестрикова. Впоследствии трое из них скончались, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью", - сообщили в ведомстве.

Отметим, дело о массовых беспорядках на Депутатской передали в суд. В связи с заключением Русланом Оглы досудебного соглашения, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.Мужчина взят под стражу в зале суда.

"Необходимо также отметить, что из общей группы, состоявшей из 25 соучастников, трое лиц, которые подозревались в участии в массовых беспорядках, скончались (двое – в результате причинённых им огнестрельных ранений непосредственно в ходе конфликта у дома по улице Депутатской 3 сентября 2016 года, а третий фигурант – мужчина 1988 года рождения скончался в марте 2017 года в следственном изоляторе от ранее имевшегося у него длительно развивавшегося тяжёлого заболевания). В связи с этим, в отношении троих указанных лиц уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Ещё одно выделенное дело приостановлено в связи с невозможностью участия другого обвиняемого в уголовном деле, и третье приостановлено в связи с временным тяжёлым заболеванием подозреваемого, препятствующим его участию в следственных и иных процессуальных действиях", - рассказали в СУ СК РФ по Свердловской области.

Добавим, в мае 2017 года цыган Дмитрий Пестриков заявил об угрозах в свой адрес. В августе ему вынесли приговор, но по другому делу – о мошенничестве с жильем. В итоге "цыгана Диму" отправили в колонию, а недавно суд назначил Олегу Шишову наказание в виде одного года ограничения свободы.

Депутатская стрельба Екатеринбург(2016)|Фото: СК РФ по Свердловской области

Другие новости по темам: Депутатская, стрельба, казаки, дело, Екатеринбург, цыгане, приговор, Руслан Оглы
29.01.2018 15:34 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:34 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.01.2018 10:52 Мск
Дело о массовых беспорядках на Депутатской в Екатеринбурге передано в суд

Ранее 25.01.2018 14:25 Мск
Прокуратура запросила 4 года колонии для организатора массовых беспорядков на Депутатской в Екатеринбурге

Ранее 15.01.2018 15:33 Мск
СК завершил расследование уголовного дела о стрельбе на Депутатской в Екатеринбурге

Ранее 15.12.2017 13:00 Мск
Главному фигуранту дела о стрельбе на Депутатской в Екатеринбурге вынесли приговор

Ранее 17.11.2017 10:33 Мск
Дело о стрельбе на Депутатской в Екатеринбурге дошло до суда

Ранее 11.10.2017 15:45 Мск
Дело против казаков, участвовавших в перестрелке на Депутатской в Екатеринбурге, закрыто

Ранее 10.05.2017 15:02 Мск
"Цыган Дима", участвовавший в бойне на Депутатской, заявил об угрозах

Ранее 20.04.2017 11:29 Мск
Один из участников бойни в цыганском поселке Екатеринбурга скончался за решеткой

Ранее 09.12.2016 10:25 Мск
У ЧОПа, чьи бойцы участвовали в разборках на Депутатской в Екатеринбурге, отзовут лицензию

Ранее 02.12.2016 14:37 Мск
Задержан участник бойни на Депутатской в Екатеринбурге, находившийся в федеральном розыске

Ранее 11.11.2016 12:14 Мск
Предполагаемый организатор массовых беспорядков на Депутатской в Екатеринбурге останется под арестом до следующей весны

Ранее 11.11.2016 11:15 Мск
Суд оставил под стражей участника бойни на Депутатской, арестованного со второй попытки

Ранее 27.10.2016 08:36 Мск
"Цыган Дима" останется за решеткой до весны следующего года

Ранее 13.10.2016 15:36 Мск
Суд со второй попытки арестовал участника конфликта со стрельбой на Депутатской в Екатеринбурге

Ранее 07.10.2016 14:11 Мск
Суд арестовал Илью Ходакова и Челеп Оглы – участников массовых беспорядков на Депутатской в Екатеринбурге

Ранее 05.10.2016 12:43 Мск
Участник стрельбы на Депутатской в Екатеринбурге Петр Оглы останется под арестом

Ранее 04.10.2016 13:15 Мск
Свердловский облсуд оставил на свободе участника массовых беспорядков со стрельбой на Депутатской

Ранее 03.10.2016 11:41 Мск
Клуб "Храбр", чьи бойцы участвовали в бойне в цыганском поселке, не допустят на соревнования МВД

Ранее 28.09.2016 13:47 Мск
В Екатеринбурге суд арестовал еще одного участника стрельбы на Депутатской

Ранее 27.09.2016 11:35 Мск
МВД о новом инциденте на Депутатской в Екатеринбурге: "Стреляли в воздух"

Ранее 25.09.2016 10:09 Мск
Суд отпустил троих задержанных по делу о стрельбе на Депутатской в Екатеринбурге

Ранее 23.09.2016 14:50 Мск
Еще четверо участников стрельбы на Депутатской задержаны в Екатеринбурге

Ранее 21.09.2016 13:55 Мск
Суд отказался арестовывать участника перестрелки в Цыганском поселке Расима Григорьева

Ранее 16.09.2016 20:42 Мск
СК России признал ветерана Чечни Алексея Дутова потерпевшим в деле о стрельбе в Екатеринбурге

Ранее 16.09.2016 13:59 Мск
Нападение на казаков на Депутатской в Екатеринбурге может быть связано с работой "черных риелторов"

Ранее 15.09.2016 14:23 Мск
Свердловский облсуд оставил "цыгана Диму" под арестом

Ранее 15.09.2016 08:34 Мск
Побег казака Шишова, участвовавшего в перестрелке на Депутатской, попал на видео

Ранее 14.09.2016 09:05 Мск
Апелляцию по мере пресечения "цыгана Димы", обвиняемого в массовых беспорядках на Депутатской, рассмотрят завтра

Ранее 13.09.2016 15:37 Мск
СКР: есть доказательства, что стрельба на Депутатской в Екатеринбурге была самообороной

Ранее 13.09.2016 08:22 Мск
"Цыган Дима" обжаловал арест: апелляция поступила в Ленинский райсуд Екатеринбурга

Ранее 09.09.2016 10:40 Мск
СК обнародовал видео перестрелки в цыганском поселке Екатеринбурга: по звукам выстрелов - настоящая бойня, на заднем фоне - крики и стоны раненых

Ранее 09.09.2016 09:27 Мск
Гарри Столяров: Надо законом разрешить человеку защищать себя и свой дом так, как он считает нужным

Ранее 09.09.2016 08:41 Мск
Перестрелку в цыганском поселке в Екатеринбурге "разобрали" на Первом канале в шоу Малахова: участие принял и скрывающийся Алексей Дутов

Ранее 08.09.2016 16:12 Мск
Участнику перестрелки в цыганском поселке Екатеринбурга могут ампутировать руку

Ранее 08.09.2016 16:06 Мск
Суд избрал меру пресечения для фигурантов дела о стрельбе на Депутатской

Ранее 08.09.2016 15:55 Мск
Неизвестные залезли в дом к участнику перестрелки на Депутатской в Екатеринбурге

Ранее 07.09.2016 14:33 Мск
Среди задержанных по делу о массовых беспорядках на Депутатской оказался "цыган Дима"

Ранее 07.09.2016 12:57 Мск
Перестрелку в цыганском поселке в Екатеринбурге "разберут" у Малахова на Первом канале: местонахождение одного из участников до сих пор неизвестно

Ранее 07.09.2016 07:35 Мск
По делу о массовых беспорядках на Депутатской в Екатеринбурге начались задержания

Ранее 06.09.2016 11:42 Мск
После стрельбы на Депутатской в Екатеринбурге возбуждено новое дело – о массовых беспорядках

Ранее 06.09.2016 10:01 Мск
Участников конфликта со стрельбой на Депутатской в Екатеринбурге проверили на полиграфе

Ранее 06.09.2016 07:39 Мск
Следствие не стало задерживать Олега Шишова, который сам пришел в полицию по делу о стрельбе в Екатеринбурге

Ранее 05.09.2016 11:06 Мск
"Шишов положительный человек, казак, семьянин, патриот", - казаки рассказали об участнике перестрелки в Екатеринбурге

Ранее 05.09.2016 07:47 Мск
Подозреваемый в двойном убийстве на Депутатской в Екатеринбурге сам явился к силовикам

Ранее 04.09.2016 18:30 Мск
Умер второй пострадавший в результате стрельбы на Депутатской в Екатеринбурге

Ранее 04.09.2016 13:32 Мск
Бизнесмен, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, в прошлом воевал в "горячей точке"

Ранее 04.09.2016 08:30 Мск
После стрельбы на Депутатской в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по двум статьям

Ранее 03.09.2016 21:28 Мск
Стрельба в центре Екатеринбурга: несколько человек получили ранения








Добавить комментарий:

В Екатеринбурге вынесен приговор одному из участников массовых беспорядков на Депутатской
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+