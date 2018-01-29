В Екатеринбурге вынесен приговор одному из участников массовых беспорядков на Депутатской

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя города Руслана Оглы - 5,4 года колонии строгого режима. Мужчина признан виновным по двум статьям "склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия" и "участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Государственный обвинитель представил доказательства того, что 2 сентября 2016 года на территории участка в дачном некоммерческом партнерстве между Олегом Шишовым и Дмитрием Пестриковым произошел словесный конфликт, в ходе которого Шишов публично, в присутствии сожительницы Пестрикова и ее родственников оскорбил последнего. После чего Пестриков в этот же день сообщил Руслану Оглы о конфликте, предложив принять участие в массовых беспорядках и вовлечь других лиц.

"Руслан Оглы 3 сентября 2016 года договорился со своим знакомым, обладающим авторитетом среди лиц, занимающихся боевыми единоборствами, и склонил его и его знакомых к участию в массовых беспорядках. В результате огнестрельные ранения получили 13 участников группы Пестрикова. Впоследствии трое из них скончались, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью", - сообщили в ведомстве.

Отметим, дело о массовых беспорядках на Депутатской передали в суд. В связи с заключением Русланом Оглы досудебного соглашения, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.Мужчина взят под стражу в зале суда.

"Необходимо также отметить, что из общей группы, состоявшей из 25 соучастников, трое лиц, которые подозревались в участии в массовых беспорядках, скончались (двое – в результате причинённых им огнестрельных ранений непосредственно в ходе конфликта у дома по улице Депутатской 3 сентября 2016 года, а третий фигурант – мужчина 1988 года рождения скончался в марте 2017 года в следственном изоляторе от ранее имевшегося у него длительно развивавшегося тяжёлого заболевания). В связи с этим, в отношении троих указанных лиц уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Ещё одно выделенное дело приостановлено в связи с невозможностью участия другого обвиняемого в уголовном деле, и третье приостановлено в связи с временным тяжёлым заболеванием подозреваемого, препятствующим его участию в следственных и иных процессуальных действиях", - рассказали в СУ СК РФ по Свердловской области.

Добавим, в мае 2017 года цыган Дмитрий Пестриков заявил об угрозах в свой адрес. В августе ему вынесли приговор, но по другому делу – о мошенничестве с жильем. В итоге "цыгана Диму" отправили в колонию, а недавно суд назначил Олегу Шишову наказание в виде одного года ограничения свободы.