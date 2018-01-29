Тягачев посоветовал Мутко перестать прятаться от СМИ: "Мутко, которого мы принимали на работу министром спорта,  должен объяснить, почему так получилось"

Почетный президент ОКР Леонид Тягачев заявил, что зампредседателя Правительства РФ Виталию Мутко следует не скрываться от СМИ и объяснить причины сложившейся вокруг российских олимпийцев ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мне неприятно в такой ситуации отвечать за многих руководителей. Мне кажется, что Виталий Мутко, которого мы принимали на работу министром спорта, должен объяснить, почему так получилось. Нужно как можно больше выходить к прессе и рассказывать, не скрываться, почему так произошло… Надо не бояться, надо делать, рисковать, конечно, получать шишек, но тогда все будут видеть", - выразил мнение он в ходе пресс-конференции в Москве.

По его словам, российская сторона должна "следовать дипломатии и хорошей работе тренеров и руководителей, которые должны ничего не бояться, много знать и за спортсменов бороться до последнего".

В настоящее время, как отметил Тягачев, МОК необоснованно, не имея юридических документов о нарушении антидопинговых правил, отстраняет от участия в Олимпийских играх даже таких спортсменов, как Виктор Ан и Антон Шипулин, не говоря о более слабых спортсменах. "Это говорит о том, что нас используют, нами руководят люди, которые не отвечают на вопросы олимпийских чемпионов, за что их отстраняют от Олимпийских игр… Та система, которая существует сейчас, заставляет задуматься, что так жить нельзя. Мы являемся подопытными кроликами, над которыми можно издеваться", - прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам.

На его взгляд, России есть, над чем поработать, задуматься и следует выходить из этого положения. "Но не словами, а деловыми подходами, новыми программами развития детских спортивных школ, сборных команд страны", - сказал он. Мало внимания уделяется и тем тренерам, которых обучаем, "а потом не замечаем", и многие из них либо уезжают за рубеж, либо "уходят в охранники или таксисты".

"Если мы делаем сильную олимпийскую команду, сильную страну, сильный спорт, у нас должны быть по всем видам спорта сильные детские спортивные школы, и передачи из детских команд в юношеские сборные должны быть настолько высоки, и тренеры должны отвечать своим стандартам. А тренеры у нас уезжают в другие страны… Нам предстоит большая работа по новой системе нашей жизни, подготовке в спорте и подготовке к Олимпийским Играм. И обслуживание, наука и медицина должны строиться не на одном человеке", - заключил Тягачев.