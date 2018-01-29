В порту Одессы массовые аресты из-за хищений на сотни миллионов при углублении дна в Азовском море

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в Администрации морских портов Украины (АМПУ) по делу о массовых хищениях. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник. Задержаны уже 10 человек.

В Одессу направлено около 70 сотрудников НАБУ, убытки исчисляются сотнями миллионов гривен. Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотреблений во время закупок услуг по дноуглублению "Администрацией морских портов Украины".

По версии детективов, в течение 2015-2016 гг. АМПУ осуществила ряд закупок услуг на дноуглубление подходных каналов в акваториях Бердянского и Мариупольского морских портов по ценам, завышенным в два раза.

Примечательно, что мэр Одессы Геннадий Труханов, находящийся в отпуске, продлил его до 4 февраля и не вернулся в город.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре власти Украины заявили о намерении углубить дно Азовского моря, чтобы улучшить условия прохода судов к портам Мариуполя и Бердянска.