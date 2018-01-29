Тагильчане получат оригинальную атрибутику на "Лыжне России-2018"

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов сегодня провел организационное совещание, связанное с подготовкой к проведению "Лыжни России-2018" на территории города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

На городском оргкомитете подтверждено, что Всероссийские массовые соревнования "Лыжня России-2018" пройдут в Нижнем Тагиле 10 февраля 2018 года на четырех площадках. Три из них уже точно определены. Это база спортивного клуба "Уралец" в поселке Старатель, база научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" на улице Максарева и спортивно-оздоровительное учреждение "Спартак". На территории каждого из этих объектов запланированы, соответственно, старты жителей Тагилстроевского, Дзержинского и Ленинского районов.

Для проведения "Лыжни России-2018" среди воспитанников ДОУ и СОШ, а также забегов руководителей городских предприятий и организаций и волонтеров главной площадкой остается территория за ФОК "Президентский". В настоящее время там идет подготовка к накатке лыжни по двум кругам. Один протяженностью около 400 м., второй – 1 км. Резервным вариантом является лыжный стадион СШОР "Аист" на горе Долгой.

По словам руководителей районных администраций, все вопросы по подготовке к данному старту решаются в рабочем порядке. На всех площадках запланирована культурная программа, в каждом из районов для любителей спорта будет организовано горячее питание.

По информации начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрия Язовских, Нижний Тагил может стать единственным муниципалитетом в регионе, где участники "Лыжни России-2018" получат специальную атрибутику. На данный момент известно о закупке униформы только для тех, кто выйдет на старт центральной областной гонки. Так, каждый участник "Лыжни России", помимо нагрудного номера, получит на память специальную шерстяную головную повязку с изображением снежинок и надписью "Лыжня России 2018 Нижний Тагил".

Соревнования по лыжным гонкам среди жителей сельских населенных пунктов Нижнего Тагила традиционно пройдут в деревне Усть-Утка. Старт запланирован на 17 февраля. Ожидается, что в стартах примут участие около 200 селян. Они также смогут отдохнуть на открытом воздухе, празднуя Масленицу, так как было принято решение объединить спортивный и народный праздники.