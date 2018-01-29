Госдума, управы и собор Василия Блаженного: в Москве продолжается волна "минирований"

Правоохранители проверяют помещения еще одной управы и средней школы в Москве после анонимного сообщения о "минировании".

Ранее сообщалось о проверках после анонимных звонков о "минировании" зданий Госдумы и управ "Соколиная Гора", "Теплый Стан", "Академический", "Обручевский", "Коньково" и "Хорошево-Мневники", а также собора Василия Блаженного. Из здания Москомархитектуры на Триумфальной площади эвакуировали около 300 сотрудников.

"Звонки с угрозой взрывов поступили в управу "Измайлово" и школу №324 на улице Удальцова в Западном административном округе. Проводятся проверки", - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Напомним, в понедельник утром сотрудников посольства Австрии в Москве срочно эвакуировали. Однако в этом случае причиной стало не сообщение о минировании, а короткое замыкание.