Жителя Архангельска оштрафовали за фото штандартов поверженных фашистов с Парада 1945 года

Жителя Архангельска оштрафовали за фото Парада Победы 1945 г., на котором изображено, как солдаты Красной Армии бросают штандарты поверженных фашистов к Мавзолею. Об этом сообщает на своей странице в соцсети сенатор Антон Беляков, передает корреспондент Накануне.RU.

"19 января 2018 года гражданин России Михаил Листов был оштрафован решением судьи Елены Костылевой Исакогорского районного суда города Архангельска за публикацию вот этого фотоснимка Парада Победы над фашистской Германией 1945 года. Судья вынесла свое решение на основании ст. 20.3 КоАП, запрещающей демонстрацию нацистской символики и предполагающей наказание за подобное деяние в виде штрафа до 2 тыс. руб. и ареста до 15 суток", - сообщил сенатор.

По его данным, в качестве дополнительного аргумента в своём решении судья констатирует, что публикация этой фотографии "может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны".

Сенатор выразил удивление этому решению, ответив, что это не первый случай, когда пользователей соцсетей штрафуют и даже подвергают аресту за размещенные ими фотографии времён Великой Отечественной войны.

Напомним, что фото является историческим, первый Парад Победы 24 июня 1945 г. завершался складированием флагов поверженных гитлеровских войск к подножию Мавзолея, что и символизировало разгром фашистских захватчиков.