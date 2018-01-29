"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове

МОК "отчитал" члена Комитета Совета Федерации по международным делам, почетного президента ОКР Леонида Тягачева за его критические высказывания в прессе по поводу экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, посвященной решению МОК об участии российских спортсменов в Играх в Пхенчхане, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я всю жизнь в советском, российском спорте, но я вообще не был знаком с Родченковым. И вдруг он является тем человеком, который получает от президента страны орден за удачное выступление команд на Олимпийских играх в Сочи, и этот же человек уезжает из страны. Кто привез его, зачем, как ему дали такие условия, чтобы руководить всей страной, всей медициной, всеми секретами, это парадокс", - прокомментировал он.

Как напомнил Тягачев, в первые же дни он резко выступил с заявлением о том, "что если бы такая ситуация была при Сталине, то его расстреляли бы за предательство". После этого из МОК прислали письмо с просьбой "смягчить" риторику.

"Когда в семью попадает волк, он все стадо старается перерезать. Таких волков нельзя пускать в спорт. Мы должны бережно, но жестко относиться к этому, оберегать спортивную семью. К этой Олимпиаде этого не получилось сделать", - добавил сенатор.

Напомним, сведения Георгия Родченкова, переданные ВАДА, стали причиной многочисленных обвинений россиян в нарушении антидопинговых правил. Следствие опровергает данные, предоставленные Родченковым, который, по мнению президента России Владимира Путина, работал под контролем спецслужб США.