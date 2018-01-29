В Тюменской области неизвестные представляются сотрудниками Роспотребнадзора

Предпринимателей Тюменской области предупреждают о звонках от мошенников. В последнее время в хозяйствующие субъекты региона поступают звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками областного Роспотребнадзора и предлагают платные услуги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Если вам звонят и представляются сотрудниками Роспотребнадзора, не называя при этом своих персональных данных, сообщают, что будет проверка и вам необходимо приобрести "набор необходимых документов" за определенную сумму во избежание возможных административных санкций, обращайтесь в органы внутренних дел, информируйте управление", - говорится на сайте ведомства.

Ведомство напоминает, что управление является органом государственной власти и не оказывает платных услуг по консультированию хозяйствующих субъектов, не осуществляет реализацию печатной типографской продукции, в том числе, нормативных правовых актов. Кроме того, уведомление о предстоящей плановой проверке производится путем размещения плана на официальном сайте, направления распоряжения, а не посредством телефонного звонка.

Также Роспотребнадзор сообщил, что в 2018 г. плановые проверки хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей проводится не будут.