Площадь – 636 "квадратов": на Ямале крупный пожар уничтожил дом, без крова – 65 человек

В поселке Пангоды сгорел 24-квартирный деревянный жилой дом. Площадь пожара составила 636 "квадратов". Власти направили заявку на получение из районной казны материальной помощи, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщение о возгорании поступило в 20.18 26 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления МЧС. В 5.04 07 января было ликвидировано открытое горение, к 10.09 спасатели объявили о полной ликвидации огня. Общая площадь пожара – 636 кв. м. Когда огнеборцы только прибыли на место, горела крыша над третьим подъездом.

Жильцов разместили в автобусе и автомобиле КамАЗ "Вахта". Позже люди разошлись по родственникам и знакомым. Местные власти подготовили пункт временного размещения на базе спортивно-тренировочого зала в поселке Пангоды и в маневренном фонде: дом восстанавливаться не будет. Без крова остались 65 человек, в том числе 11 детей.

"Мы решили обратиться в комиссию по делам ГО и ЧС администрации района за материальной помощью – 1 млн 100 тыс. руб. Две семьи живут в маневренном фонде, остальные разъехались по родным и знакомым. Градообразующее предприятие ищет возможность расселить людей. Вариантов мало: свободный жилищный фонд в поселке отсутствует", - рассказал Накануне.RU глава Пангод Игорь Ярош.