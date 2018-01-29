КПРФ устроит митинг против сноса телебашни в Екатеринбурге

Депутат городской думы Екатеринбурга от КПРФ Эдуард Мансуров собирается подать уведомление на проведение митинга против сноса телебашни, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

"Завтра с утра подаю уведомление на проведение митинга против сноса телебашни и (самое главное) игнорирования мнения граждан при принятии важных решений (что стало плохой традицией). Помимо этого, сейчас мы изучаем документы для обращения в прокуратуру на предмет проверки законности передачи в уставный фонд частной компании самой башни и земельного участка под ней", - пишет депутат.

Митинг планируется провести 10 февраля на площадке перед цирком.

Отметим, что жители Екатеринбурга активно создают петиции, организуют митинги и пикеты против сноса, а в минувшие выходные состоялся сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить действия УГМК.

УГМК намерена на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. А свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.

В настоящее время на площадке возле телевышки полным ходом идут работы по демонтажу: башня лишилась всех металлических конструкций у основания, строители уже сформировали вал, который направлен от подножия объекта в сторону реки Исеть.