КПРФ устроит митинг против сноса телебашни в Екатеринбурге

в этот день
30.01.18
03:01
В Екб.05:01
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
С уральской "Корпорации развития" требуют миллионы за столичное соседство с МИДом
Недовольные сносом екатеринбургской телебашни собрали подписи Путину. ФОТО
Главное
Рождаемость в России по итогам года упала до 10-летнего минимума

Тема дня
"Кремлевский доклад" не даст олигархам усидеть на двух стульях 29 января США будут готовы представить так называемый "кремлевский доклад" – список приближенных к руководству РФ олигархов и функционеров. Документ станет своеобразным сигналом, что с этими людьми вести дела нежелательно: в будущем против них могут объявить санкции. По слухам, туда войдут более 50 человек, с членами семей – порядка 300. Приближенная к президенту РФ элита уже не сможет усидеть на двух стульях, выбирать придется аккурат перед выборами главы государства.
29.01.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кто стоял за убийством Володарского? Сегодня продолжается процесс массовых переименований улиц и площадей – снимают старые названия и таким образом забывают людей, в честь которых были даны имена. Стирают память о прошлом под предлогом того, что большевики были "убийцами и террористами". По незнанию ли или решившись на сделку с совестью, к таким "террористам" отнесли и В. Володарского, который не только не числился в убийцах, но и сам пострадал от террора. Об этом – в исследовании историка, писателя Ильи Ратьковского.
29.01.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Найдены моряки с пропавшего в Японском море судна "Восток", - очевидцы
Порошенко предложил создать коалицию против России
Правозащитница Евгения Чудновец предположила, что организовать видеосъемку, за которую она сидела в тюрьме, мог сын катайского бизнесмена
Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"
Павел Грудинин предложил создать национальное бюро по борьбе с коррупцией
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Путин представил кандидатуру на должность председателя Конституционного суда
В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 1038

КПРФ устроит митинг против сноса телебашни в Екатеринбурге
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

телебашня, Екатеринбург, работы (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутат городской думы Екатеринбурга от КПРФ Эдуард Мансуров собирается подать уведомление на проведение митинга против сноса телебашни, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

"Завтра с утра подаю уведомление на проведение митинга против сноса телебашни и (самое главное) игнорирования мнения граждан при принятии важных решений (что стало плохой традицией). Помимо этого, сейчас мы изучаем документы для обращения в прокуратуру на предмет проверки законности передачи в уставный фонд частной компании самой башни и земельного участка под ней", - пишет депутат.

Митинг планируется провести 10 февраля на площадке перед цирком.

Отметим, что жители Екатеринбурга активно создают петиции, организуют митинги и пикеты против сноса, а в минувшие выходные состоялся сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить действия УГМК.

УГМК намерена на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. А свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.

В настоящее время на площадке возле телевышки полным ходом идут работы по демонтажу: башня лишилась всех металлических конструкций у основания, строители уже сформировали вал, который направлен от подножия объекта в сторону реки Исеть.

Эдуард Мансуров, телебашня, акция, сбор подписей против сноса(2018)|Фото: Накануне.RU

телебашня, акция, сбор подписей против сноса(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: телебашня, митинг, Екатеринбург, депутат, Эдуард Мансуров.
29.01.2018 14:29 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:29 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.01.2018 19:08 Мск
"Остановитесь!" Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев

Ранее 25.01.2018 08:39 Мск
В годовщину сноса Краснознаменной группы в Екатеринбурге пройдут акции с требованием вернуть монумент

Ранее 16.11.2017 21:55 Мск
В Екатеринбурге прошла акция за возвращение Краснознаменной группы

Ранее 27.01.2017 09:52 Мск
В Екатеринбурге прошел пикет за возвращение Краснознаменной группы на прежнее место

Ранее 26.01.2017 07:51 Мск
В Екатеринбурге варварски демонтированная Краснознаменная группа "вернулась" на Плотинку

Ранее 17.11.2016 09:29 Мск
На Плотинке на один вечер "оживили" варварски демонтированную Краснознаменную группу: в честь награждения Екатеринбурга орденом Ленина

Ранее 11.09.2016 21:17 Мск
В Екатеринбурге участники митинг-концерта "За возвращение Краснознаменной группы" потребовали вернуть символ Победы на Плотинку

Ранее 23.08.2016 14:54 Мск
Екатеринбургские общественники выйдут на большой митинг за возвращение Краснознаменной группы и Ордена Ленина на Плотинку

Ранее 23.08.2016 09:53 Мск
Обсуждение выбора места для Краснознаменной группы в Екатеринбурге началось с пикета

Ранее 03.03.2016 13:40 Мск
"Серый дом" объявил о начале реставрации Краснознаменной группы, правда на Плотинку ее возвращать не собираются

Ранее 02.02.2016 11:01 Мск
Куйвашев поддержал екатеринбуржцев в вопросе восстановления Краснознаменной группы: к депутатам ЕГД отправили спецпорученца

Ранее 26.01.2016 11:40 Мск
В годовщину сноса екатеринбургские общественники потребовали вернуть Краснознаменную группу на прежнее место

Ранее 18.11.2015 12:24 Мск
В Екатеринбурге на один вечер "восстановили" Краснознаменную группу

Ранее 09.04.2015 15:33 Мск
Ройзман "отписался" по вопросу возвращения Краснознаменной группы: "серый дом" рассматривает десятки вариантов монументов для Плотинки

Ранее 30.03.2015 12:10 Мск
В год 70-летия Победы мэрию в очередной раз попросили вернуть Краснознаменную группу: "Факт демонтажа, который допустил наш город, является позорным"








Добавить комментарий:

КПРФ устроит митинг против сноса телебашни в Екатеринбурге
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+