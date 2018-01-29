Студент техникума, поджигавший веранды детсадов в Екатеринбурге, отправлен на принудительное лечение

Сегодня мировой судья Кировского района Екатеринбурга отправила на принудительное лечение 20-летнего учащегося техникума по имени Вячеслав, который совершил серию поджогов веранд детских садов в уральской столице.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, молодой человек обвинялся в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм". Сыщики городского УМВД задержали его с поличным в ночь с 4 на 5 декабря 2016 года в микрорайоне ЖБИ. По данным полковника Горелых, в ту ночь сотрудники уголовного розыска Андрей Копылов и Карен Терзонян в ходе оперативно-розыскных мероприятий заметили на территории детского сада на Сиреневом Бульваре подозрительного мужчину: неизвестный проник на веранду и уже поджег находившиеся там игрушки. Увидев приближающихся полицейских, пироман попытался скрыться, но был задержан. При нем нашли зажигалку и легковоспламеняющуюся жидкость.

По описанию задержанный походил на человека, которого ранее зафиксировали камеры видеонаблюдения на месте прошлых поджогов. Примечательно, что и верхняя одежда подозреваемого оказалась идентичной описанию ориентировки – пуховик красного цвета. Видимо, из соображений конспирации, поджигатель периодически выворачивал куртку наизнанку, надевая ее то черной, то красной стороной наружу.

"В территориальном отделе полиции личность поджигателя установили. Молодой человек сознался в совершенных преступлениях, однако внятно объяснить мотивы своих поступков он так и не смог. В ходе расследования возбужденного ОВД уголовного дела было назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой специалисты сделали вывод, что студент страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении", - отметил полковник Горелых.

В итоге пиромана будут лечить по решению суда.