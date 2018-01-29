Тягачев: Сегодня обстановка совсем неблагоприятная для наших олимпийцев

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, почетный президент ОКР Леонид Тягачев назвал "совсем неблагоприятной" обстановку для российских олимпийцев. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, посвященной решению МОК об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня обстановка совсем неблагоприятная для наших олимпийцев. Времени осталось совсем немного. Суды объявленные проходят, но заведомо вы догадываетесь, что те установки, которые получены в Женеве, Берне, Люцерне, не в пользу наших спортсменов", - сказал он.

По словам Тягачева, российские спортсмены находятся в недоумении и переживании, в особенности такие великие чемпионы, как Виктор Ан, Антон Шипулин и другие, "находятся в таком состоянии, что команду обезглавливают путем дисквалификации, отчисления от Олимпиады".

"Мы столкнулись с тем, что необоснованное и неправильное решение МОК является основой для нашей жизни", - подчеркнул сенатор. Как он отметил, многие западные спортивные специалисты на стороне РФ, но официально в прессе эту позицию не отражают, потому что "представляют ту страну, которая приняла решение нас не поддерживать". "Блокада идет от Норвегии, Швеции, Канады и других, которые находятся в американской обойме", - сказал Тягачев.

"Я всегда считал, что МОК должен бороться за каждого спортсмена, доказывать в пользу правоты спортсмена, но в настоящее время этого не происходит. Обстановку накаляют политические звезды", - добавил он.

Напомним, многие титулованные спортсмены, принимавшие участие в олимпиаде в Сочи, не получили приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Кроме того, не приглашены и многие тренеры и врачи. Приглашенные спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, российская символика запрещена.