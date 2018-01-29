Депо и гаражи МОАП Екатеринбурга готовятся отключить от тепла из-за долгов

Начиная с завтрашнего дня свердловские энергетики вынуждены ограничить подачу теплоэнергоресурсов в депо и гаражи муниципального объединения автобусных предприятий Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", причиной стал долг в 8,7 млн рублей.

"30 января теплоинспекторы "ЭнергосбыТ Плюс" введут режим частичного ограничения на теплопотребляющих устройствах потребителя. 13 февраля рабочие площадки МОАП полностью лишат тепла при непогашении в срок указанной суммы задолженности", - пояснили в пресс-службе.

Режим ограничения введут на площадках по адресам: Восточная, 5а, Зоологическая, 3 и Челюскинцев, 35. Как отмечают энергетики, автобусные предприятия не оплачивают коммунальные ресурсы с октября 2017 года. Аналогичная ситуация уже имела место: в конце прошлого года после введения ограничения теплоэнергопотребления производственных помещений МОАП погасил задолженность и все ограничения были сняты.

Напомним, летом 2017 года сообщалось, что транспортные МУПы Екатеринбурга остаются убыточными. При этом, по информации городской администрации, спасти транспортников из долговой ямы может либо новая маршрутная сеть, либо полная компенсация за перевозку пассажиров.