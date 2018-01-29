В Челябинске предприятие по переработке аккумуляторов заподозрили в загрязнении атмосферного воздуха

В Челябинске экологии выявили источник загрязнения атмосферного воздуха. По предварительной информации, на предприятии происходит выплавка алюминиевых чушек и утилизация автомобильных покрышек, сообщил Накануне.RU член экологического совет при губернаторе Виталий Безруков.

В областную экологическую приемную уже на протяжении нескольких месяцев поступают обращения на загрязнение атмосферного воздуха от одного из предприятий в Советском районе. Жители жаловались на химический запах и выбросы чёрного дыма.

В ходе выезда общественники установили источник выбросов. Им оказалось предприятие по Троицкому тракту.

Как рассказал Виталий Безруков, предприятие занимается скупкой и переработкой аккумуляторов, а также лома чёрных и цветных металлов. "По словам сотрудников соседней базы, на данном предприятии происходит выплавка алюминиевых чушек и утилизация автомобильных покрышек", - сообщил он.

Теперь информация будет направлена в областной минэкологии для принятия мер.