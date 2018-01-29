После случая с высаженным из автобуса в мороз уральским школьником может быть возбуждено уголовное дело

История с высаженным из автобуса в мороз уральским школьником получила продолжение. Произошедшим заинтересовался Следственный комитет, может быть возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в ведомство поступила информация, что в Каменске-Уральском 14-летний школьник, возвращавшийся вечером домой на маршрутном автобусе, вынужденно не доехал до своего населенного пункта и прошел несколько километров в холодную погоду. Известно, что это стало возможным, так как водитель автобуса поехал не той дорогой, которая прописана в его маршруте. В итоге ребенку пришлось выйти на мороз и отправиться пешком.

В следствии посчитали, что в данной ситуации усматриваются признаки одной из статей Уголовного кодекса - оказание транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас проводится проверка.

"Путем опроса участников инцидента, истребования и анализа соответствующей документации, будут устанавливаться все обстоятельства случившегося и произошедшему будет дана объективная правовая оценка. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СКР.

Напомним, свою проверку также организовала прокуратура.