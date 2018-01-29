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"Кремлевский доклад" не даст олигархам усидеть на двух стульях 29 января США будут готовы представить так называемый "кремлевский доклад" – список приближенных к руководству РФ олигархов и функционеров. Документ станет своеобразным сигналом, что с этими людьми вести дела нежелательно: в будущем против них могут объявить санкции. По слухам, туда войдут более 50 человек, с членами семей – порядка 300. Приближенная к президенту РФ элита уже не сможет усидеть на двух стульях, выбирать придется аккурат перед выборами главы государства.
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
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Кто стоял за убийством Володарского? Сегодня продолжается процесс массовых переименований улиц и площадей – снимают старые названия и таким образом забывают людей, в честь которых были даны имена. Стирают память о прошлом под предлогом того, что большевики были "убийцами и террористами". По незнанию ли или проведя на сделку с совестью, к таким "террористам" отнесли и В. Володарского, который не только не числился в убийцах, но и сам пострадал от террора. Об этом – в исследовании историка, писателя Ильи Ратьковского.
29.01.2018
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В УГМК заявили, что точная дата сноса екатеринбургской телебашни неизвестна
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телебашня, Екатеринбург, техника, работы (2018) | Фото: Накануне.RU

В СМИ появилась информация, что екатеринбургскую телебашню будут сносить 20 февраля и даже приурочат к приезду Владимира Путина в уральскую столицу. Такая дата действительно давно фигурирует в графике, который размещен на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, однако она не является окончательной.
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"В настоящее время точная дата сноса не определена. Она будет уточнена после согласования проектной документации и завершения подготовительных работ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

УГМК намерена на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. А свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.

Опрошенные Накануне.RU эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что башню нужно превратить в смотровую площадку.

В настоящее время на площадке возле телевышки полным ходом идут работы по демонтажу: башня лишилась всех металлических конструкций у основания, а работающие на площадке строители уже сформировали вал, который направлен от подножия объекта в сторону реки Исеть.

телебашня, Екатеринбург, техника, работы(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что жители Екатеринбурга активно создают петиции, организуют митинги и пикеты против сноса, а в минувшие выходные состоялся сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить действия УГМК.

Подрядчик обещал "сдать" участок после сноса к апрелю, таким образом, новый всплеск протестной активности уральцев может прийтись на мартовские выборы президента.

телебашня, акция, сбор подписей против сноса(2018)|Фото: Накануне.RU

телебашня, акция, сбор подписей против сноса(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: телебашня, Екатеринбург, УГМК, снос, дата, документация
29.01.2018 14:32 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:32 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.01.2018 13:20 Мск
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Ранее 26.01.2018 08:49 Мск
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В УГМК заявили, что точная дата сноса екатеринбургской телебашни неизвестна
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