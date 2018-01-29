В УГМК заявили, что точная дата сноса екатеринбургской телебашни неизвестна

В СМИ появилась информация, что екатеринбургскую телебашню будут сносить 20 февраля и даже приурочат к приезду Владимира Путина в уральскую столицу. Такая дата действительно давно фигурирует в графике, который размещен на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, однако она не является окончательной.

"В настоящее время точная дата сноса не определена. Она будет уточнена после согласования проектной документации и завершения подготовительных работ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

УГМК намерена на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. А свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.

Опрошенные Накануне.RU эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что башню нужно превратить в смотровую площадку.

В настоящее время на площадке возле телевышки полным ходом идут работы по демонтажу: башня лишилась всех металлических конструкций у основания, а работающие на площадке строители уже сформировали вал, который направлен от подножия объекта в сторону реки Исеть.

Отметим, что жители Екатеринбурга активно создают петиции, организуют митинги и пикеты против сноса, а в минувшие выходные состоялся сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить действия УГМК.

Подрядчик обещал "сдать" участок после сноса к апрелю, таким образом, новый всплеск протестной активности уральцев может прийтись на мартовские выборы президента.