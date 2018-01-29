Саакашвили: Указ о лишении меня гражданства засекретили

Указ о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили был засекречен. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил сам политик перед началом рассмотрения кассационной жалобы к президенту Украины.

"Мы потребовали копию указа о лишении меня гражданства, и, как оказалось, сам указ засекречен, и нам его не предоставили", - сказал Саакашвили.

По его словам, согласно международному праву, никто не может быть лишен гражданства, если нет другого.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда рассмотрит иск Саакашвили к Петру Порошенко о незаконности указа о лишении экс-губернатора Одесской области украинского гражданства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле Саакашвили был лишен гражданства. В конце декабря он заявил, что, пока у власти находится Порошенко, гражданство ему не вернут.