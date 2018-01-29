Перед сборной России по мини-футболу стоит задача выиграть чемпионат Европы-2018 в Словении. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом рассказал старший тренер российской команды Сергей Скорович.

Напомним, Евро-2018 пройдет с 30 января по 10 февраля. На групповом этапе подопечные Скоровича сыграют с Польшей (30 января) и Казахстаном (3 февраля). В 1/4 финала выйдут обладатели первых двух мест каждой группы.

Тренер рассказал о задачах на турнире.

"Я нахожусь во главе команды уже десятый год, и мы всегда конкурировали с сильными сборными, боролись за высокие места. Сейчас пришло время побеждать, нам не достает титулов для нашей страны, отечественного мини-футбола. Мы трудимся ради того, чтобы поднять над головой заветный Кубок Европы. Конечно, мы вспоминаем победный Евро-1999. Перед нами стоит задача стать чемпионами Европы, и мы идем к ней. Я вижу, как работают наши спортсмены, что они могут и к чему стремятся", - приводит слова Сергея Скоровича официальный сайт Российского футбольного союза.

Специалист также добавил, что "все ждут от нас победы, и мы сами в том числе".

Напомним, ранее был назван окончательный состав сборной России на Евро-2018.