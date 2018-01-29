Сотрудника судебного департамента Ямала обвиняют в мошенничестве с 9 "казенными" миллионами

В Салехарде ушло в суд дело бывшего главного специалиста отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности управления судебного департамента Ямала. Ему вменяют махинации с 9 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, ямалец мошенничал с ноября 2014 по июнь 2017 гг. в программе "Система удаленного финансового документооборота". Он с помощью электронных цифровых подписей руководителя и главного бухгалтера создавал и отправлял в окружное управление федерального казначейства документы. В них – заявки на перевод денег со счета управления за вымышленные услуги. Средства поступали на счета сестры, жены, тещи и знакомого преступника.

Так он "увел" 9 млн руб. Следователи арестовали гараж и деньги обвиняемого. Дело ушло в суд.