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29.01.2018 13:57 Мск (15:57 Екб)
общество | Центральный ФО
С уральской "Корпорации развития" требуют миллионы за столичное соседство с МИДом
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офис Корпорации развития, Смоленская - Сенная (2018) | Фото: koegelic.ru

Руководители "Корпорации развития" (бывшая корпорация "Урал промышленный - Урал Полярный") традиционно объясняют судебные разбирательства вокруг нее необдуманными действиями "прошлого руководства": сначала команды Александра Белецкого, затем - Сергея Маслова. Новое дело касается решений очередного бывшего директора - Сергея Новицкого. Ему не удалось стать постоянным гендиректором, зато он успел перевезти работников московского представительства компании поближе к центру столицы. Смена офисного здания может стоить "КР" 12 млн руб.

Оптимизация процессов внутри "Корпорации развития" - одно из первых поручений, которое дали Новицкому акционеры после назначения его исполняющим обязанности гендиректора в ноябре 2016 г. Вместе с аудитом инвестиционных направлений бывший зам Маслова должен был представить план по сокращению расходов структуры.

Одно из давних замечаний к уральской корпорации - наличие столичного представительства, которое, по факту, являлось головным. С одной стороны, топ-менеджерам, базируясь в Большом Саввинском переулке, было проще решать вопросы с московскими инвесторами и федеральными ведомствами (ряд проектов, таких как Широтный ход, претендовали на госденьги). С другой, все промышленные активы "КР" сосредоточены на Урале, там же находятся основные акционеры структуры. В регионах постоянно бурлило недовольство отсутствием менеджеров в якорной территории.

Большой Саввинский переулок, бывший офис Корпорации развития(2018)|Фото: caos.ru

Бывшее офисное здание "Корпорации развития"

О реорганизации и переезде в УрФО Новицкий объявил в апреле 2017 г. "В качестве одной из мер по снижению расходов принято решение о переводе части специалистов из представительства в Москве в головной офис компании в Екатеринбурге. Целью московского офиса станет общая координация деятельности, взаимодействие с субъектами, центральными управляющими органами и прочий административный функционал", - говорилось в сообщении компании. В "КР" добавляли, что "корпорация уже сэкономила 40 млн руб., урезав площадь московского офиса в два раза, одновременно сокращены 90 человек сотрудников".

За формулировкой "урезание площади" скрывался переезд корпорации, который произошел в начале 2017 г. Официально о нем не объявлялось, московский адрес "КР" и вовсе пропал с сайта. Но в базах данных он обновился: "УП-"УП" прописался по адресу Смоленская – Сенная площадь, дом 27, стр. 6.

представительство Корпорации развития(2018)|Фото: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

Таким образом, корпорация переехала на 3 км вглубь Центрального административного округа, ближе к Садовому кольцу. Новое ее здание расположилось напротив МИДа, стоимость аренды квадратного метра, судя по прайсам, была даже выше. "Офисник" принадлежит компании "Элинстрой", той самой, которая подала иск к "Корпорации развития" на 12 с лишним млн руб. Здание владелец называет "особняком представительского класса". Арендная стоимость "квадрата" - 31 тыс. руб. в год (по данным на момент публикации), в то же время сайты по сдаче коммерческой недвижимости предлагают снять офис в Большом Саввинском переулке за 27 тыс. руб. за кв. м.

Как стало известно Накануне.RU, иск касается долга за аренду офиса на Смоленской - Сенной. Помимо платежей, владелец здания требует с корпорации выплату неустойки.

офис Корпорации развития, Смоленская - Сенная(2018)|Фото: koegelic.ru

Новицкий перевез "Корпорацию развития" в особняк

"Элинстрой" оценил долг корпорации в 12,2 млн руб., еще порядка 365 тыс. руб. застройщик требует в виде неустойки. Зачастую обязательным условием сдачи офиса в аренду является внесение обеспечительного платежа - он предназначен для компенсации потерь арендодателя, возникающих у него в случае неисполнения арендатором своих обязательств по соглашению. Сумма при нарушении договора может быть списана в счет погашения платежа либо компенсации убытка. Договор "КР" и "Элинстрой" предусматривал обеспечительный платеж, часть которого "КР" пытается получить обратно тоже по суду. Дело в том, что до окончания договора корпорация вновь переехала.

Как пояснили Накануне.RU в московском представительстве "КР", сейчас структура располагается по адресу Комсомольский проспект, 24 стр. 1: уже без дипломатов в соседях, но по-прежнему в центре столицы.

офис Корпорации развития, Комсомольский проспект(2018)|Фото: yandex.ru/maps

Новый офис "Корпорации развития" скромнее предыдущих

Договор об аренде офисного здания напротив МИДа "КР" просит признать утратившим силу с октября 2017 г. "Элинстрой", по мнению структуры, должен вернуть 8,1 млн руб. обеспечительного платежа. Эти деньги корпорация готова отдать арендодателю в счет погашения части долга.

В случае, если суд удовлетворит исковые требования "Элинстроя" в полном объеме, "Корпорации развития" придется изыскивать дополнительные средства на исполнение очередного решения суда, связанного с работой "прошлых руководителей".

Напомним, ранее суд обязал "Корпорацию развития" выплатить порядка 2 млрд руб. "Мостострою-12" в счет оплаты работ по строительству мостового перехода через Надым на Ямале. Позднее "КР" согласилась отдать 130 млн руб. за акции "Полярного кварца", которые попали в залог офшорной компании в период строительства ТЭС "Полярной". Наконец, в арбитражном суде Свердловской области идет рассмотрение иска "Мостостроя-11", который требует рассчитаться за достройку ямальского моста.

Напомним, Сергей Новицкий покинул пост руководителя "Корпорации развития" в ноябре 2017 г. Акционеры предложили назначить на это место бывшего председателя совета директоров ГСК "Югория" Сергея Черняева. Набсовет поддержал кандидатуру.

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29.01.2018 13:57 Мск | Москва | Алена Ласкутова
15:57 Екб


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С уральской "Корпорации развития" требуют миллионы за столичное соседство с МИДом
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